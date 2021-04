Laurence RAZZANO

Animée de cette conviction que mon métier ne se conçoit que dans un travail d'équipe harmonieux et dans la coordination entre les différents services de l'entreprise, je m'attache à en optimiser les flux tout en préservant son tissu commercial.

Avec pour objectif, d'accompagner les décisions stratégiques dans un environnement économique devenu, aujourd'hui, fortement volatil.



L'expérience acquise depuis plus de 20 ans, au travers des diverses tâches qui m'ont été confiées, me permets d'être force de proposition :

- La gestion quotidienne du cash-pooling (national et international) et son optimisation, la centralisation des campagnes de règlements, la pérénisation des relations bancaires au travers des appels d'offre pour optimiser les placements et financements ainsi que sa gestion contractuelle.

- La mise en oeuvre, la fiabilisation et l'analyse du budget de trésorerie en proposant des solutions adaptées.

- Le pilotage des projets par redéploiement de nouveaux logiciels de trésorerie, au regard des impératifs internes à l'entreprise ou imposés par l'évolution des normes et législations bancaires.



Communicante, dynamique, réactive et à l'écoute des besoins stratégiques.



Mes compétences :

Trésorerie

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Microsoft Excel

Cash management

Management opérationnel