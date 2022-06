Laurence ROLLAND

Je suis issue d'une formation de BTS en Economie Sociale et Familiale (ESF), à la suite de laquelle je me suis orientée dans le secteur des assurances, de 1995 à 2017, sur des postes de gestionnaire IARD puis Vie, Prévoyance, Santé et Epargne Salariale.

Actuellement en reconversion de ce secteur dont j'ai fait le tour depuis environ 2013, j'ai effectué des formations et expériences récentes dans de nouveaux secteurs professionnels tels l'artisanat, la plomberie, la fonction publique, la culture et l'éducation.

Je recherche actuellement à m'investir sur un emploi qui me permettra de réemployer mes compétences transférables acquises, au besoin étant prête à effectuer de nouvelles formations, ainsi qu'un ou des diplôme(s) correspondant aux attentes de la/des société(s).