Laurence SARPEDON

Je recherche un poste en lien avec la réalisation de missions relevant de l'animation de l’association et de son développement: suivi de projets, développement réseaux, maintien du contact avec les adhérents, mise en place de partenariats, suivi personnalisé des bénéficiaires, suivi administratif, dossier subventions, management RH...

Mon choix de travailler dans le milieu associatif, d'une manière plus générale dans l'Economie Sociale et Solidaire, repose sur des valeurs humaines que je porte en moi et la volonté de donner du sens à ma vie professionnelle mais également personnelle. Mes 6 années passées sur des missions sociales et d'intérêt général seront autant d'atouts pour votre structure.



Mes compétences :

Bureautique

Recrutement

Animation de groupes

Animation de réunions

Animation de formations

Gestion de projet

Gestion administrative

Communication

Association loi 1901

Gestion budgétaire

Project Management

SAP

Agent

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher