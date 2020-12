Laurence TURCO

Issue d'une formation AES (Administration Economique et Sociales), complétée d'une expérience de plus de 20 ans dans la gestion de structure, tant administrative que de personnes dans des sociétés de services dans des milieux techniques, je peux ainsi vous apporter tout mon savoir faire et savoir être.



Lors de mon CSP en 2015, et afin de ne pas rester inactive, j’ai pu profiter d’un parcours de formation complémentaire sur la paie, la réactualisation d’informations sociales ainsi que des modules (management, excel, etc) ce qui me permet d’appréhender sereinement une future prise de poste.



De plus, je poursuis ma perspective d’évolution et mon besoin d’apprendre, par un cursus complémentaire au

CNAM (cours du soir) en RH.



Polyvalente et soucieuse d'un travail bien fait, je suis aussi pleine d'entrain.



Je reste à votre écoute pour répondre à toute interrogation à mon égard et pour vous rencontrer très prochainement.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion commerciale

Ciel Paye

Bureautique

Droit du travail

Organisation du travail

Communication