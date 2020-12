Laurence VERDES

Diplômé d’un Master Sciences de Gestion et du Management des Entreprises et des Administrations.

Mon expérience d'une durée de 25 ans.J'ai tout d'abord occupé des postes de Comptable pour débuter ma carrière, puis comme Responsable des Ressources Humaines pendant 5 ans dans un groupe. Responsable Administratif et Financier pendant 17 ans dans 2 sociétés. J'ai les compétences dans le domaine RH : paies, déclarations sociales, contrats de travail, juridique sociales, délégations syndicales.

Informatique, mise en place ERP paie et comptable SAGE 100, audit, système qualité, connaissances des principaux processus d'entreprise.



j'ai également l'expérience dans le domaine de gestion des entreprises: à savoir tenue complète de comptabilité, bilans, liasses fiscales, audit, contrôle de gestion,trésorerie, reporting, budget, mises en places d'outils d'aide à la décision, organisation des processus Attentive,Loyale,organisée, Rigoureuse,Respectueuse des autres,Observatrice,Intuitive.

j'aime me donner de nouveaux défis, et j'aime faire évoluer les situations, prévoyante j'anticipe les situations, pour de nouvelles stratégies.



Mes compétences :

Gestion

Paie

RH

Social

Portage Salarial

Gestion des Ressources

Audit

Trésorerie

Contrôle de gestion

Management