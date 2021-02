Laurent ALLIDIERES

Spécialiste du pilotage de projets multidisciplinaires complexes à forte dominante technologique dans des structures à la pointe de leurs domaines en mode de management vertical et horizontal.



Compétences



Management de l'innovation /

Open and Closed Innovation

Montage et pilotage de projets collaboratifs /

Gestion des risques et des opportunités /

Energies Renouvelables / Biogas / Solaire / Eolien

Piles à combustibles /

Hydrogène /

Réservoirs composite sous pression /

Gestion des fluides sous très hautre pression ( > 1000bar) /

Procédés de production d'hydrogène /

Directives ATEX / PED /

montage et pilotage de projets Européens /

Technologies et procédés liés à la cryogénie



Mes compétences :

Innovation management

Piles à combustible

Open innovation

Énergies Renouvelables

Hydrogène

Cryogénie

Risques technologiques

Management de l'innovation