Laurent B.

DMA Oracle avec l'arrivée de l'Exadata

DBA Oracle 7 à 12c / DBA SqlServer

OEM Administratror 12cR1/R4/R5 13C

complété de compétences niveau 2/3 des OS de la famille Unix et des environnements Microsoft.



De part mon expérience , en plus des tâches d'administration tout niveau, j'ai principalement travaillé dans les phases de standardisation de parc SGBD, d'industrialisation/automatisation des tâches d'exploitation/administration, mise en place de PRA et d'études en veille technologique.



Mes compétences :

Dba

Oracle

Base de données

SqlServer

Administrateur système

Oracle RAC

Oracle Dataguard

Shell scripting

Unix/Linux

Exadata

OEM 12c - Oracle Enterprise Management

Grid Control 10gR2/11gR2

Oracle 10g/11g

Linux

RMAN