Laurent BAILLIEUL

Contrôleur de gestion depuis 6 ans, je suis et reste avant tout un commerçant.



En effet, au delà de mon propre parcours qui m'a bien enraciné au commerce, et pour décrire en 2 mots ma conception du métier, mon rôle est avant tout d'être un apporteur de solutions pour les commerçants.



Dans l'analyse de la situation comme dans les leviers à manoeuvrer et les actions à mettre en place, j'essaie toujours d'être en influence positive, et tente chaque jour un peu plus d'être un pourvoyeur d'oxygène plutôt qu'un dénicheur de problèmes.



Passionné par le marché, tant par les produits que par le client, je reste très attaché au modèle de la grande distribution, dont la mutation multi-canal offre de belles perspectives.



Bien évidemment, je trouve beaucoup de plaisir au pilotage économique de mon centre de profit, notant tout récemment la difficulté croissante de garantir les résultats, contexte de crise oblige...



Les nombreux contacts noués par ce poste au management transversal me donnent une bonne connaissance de l'entreprise.



Un beau projet interne devrait me nourrir suffisamment dans les 2-3 années à venir. Mon souhait d'avenir professionnel ultérieur tournerait plutôt autour du contrôle de gestion d'un groupe produit en centrale d'achat.