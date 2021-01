Laurent BALADE

Depuis près de 15 ans, je consacre mon énergie et mes compétences au métier de conseil en gestion de patrimoine.



C’est un métier riche de sens qui permet :



- d’accompagner mes clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, éducation, transmission…),

- de proposer et de mettre en place des solutions d’investissement pertinentes et adaptées à leurs besoins.



Véritable coach patrimonial, je suis un partenaire long terme de mes clients avec lesquels je tisse une relation privilégiée, basée sur la confiance et la proximité.





Je sais que c'est la qualité du conseil qui fait la différence !



Dans un contexte où les incertitudes économiques, la volatilité des marchés, la complexité des réglementations développent chez mes clients un besoin d’être conseillés, rassurés, accompagnés … je reste à leurs côtés pendant toute la durée de leurs investissements et toujours en fonction de leurs intérêts.



Au sein de l’UFF, une structure à taille humaine, j’exerce mon métier avec souplesse, écoute et réactivité.



Mes compétences :

Créativité et capacité à s'adapter à toutes situat

Capacité a former motiver et fédérer une équipe au

ANIMATEUR

STRATÉGIE COMMERCIALE

ANIMATION COMMERCIALE

MANAGEMENT

IMMOBILIER

Capacité a créer une vraie relation de confiance