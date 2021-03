Laurent BEAULIEU

Mon expérience en Entreprise de Services du Numérique en tant qu’ingénieur système de production dans de grand groupe bancaire m’a permis de participer à de grands projets d’infrastructure dans des environnements complexes et variés.

Lors de ces expériences, j’ai été amené à gérer des environnements sensibles de production et pris part à la conduite ou support de grands projets.

Accoutumé aux contacts clients et aux domaines de responsabilité à forte pression, j’ai démontré une forte implication personnelle dans la réussite de mes missions et m’intègre aisément dans une équipe.



Mes compétences :

Windows NT4 / 2000 / 2003 / 2008 / 2012 Server

Chassis C7000

SCCM 2007 & 2012

ITIL Foundation V3