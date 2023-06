Laurent BERTELOOT

Mes compétences reposent sur 17 ans de logistique aux Supermarchés Match en tant que maîtrise ouvrage et chef de projet pour l'entrepôt "nord Secs" puis les entrepôts "France Bélux".



De plus, les postes occupés ensuite ont permis de m'affirmer dans le monde du travail et confirmer ma confiance en moi.



Je suis prêt à relever de nouveaux challenges et poursuivre ma carrière en logistique.



Mes compétences :

Supply Chain

IBM AS400 Hardware