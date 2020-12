Laurent BERTIN

Je suis Enlumineur de France. J'ai suivi la formation professionnelle de l'ISEEM (Institut Supérieur Européen de l'Enluminure et du Manuscrit) pendant deux ans (2013-2015).



L'Enluminure est l'art du livre peint où l'on met en lumière un texte calligraphié.



Depuis 2016 j'ai créé mon entreprise et propose des créations originales ou des copies en enluminures (pigments, liants naturels, feuille d'or et d'argent...) et calligraphies pour des particuliers. Je présente mes oeuvres lors d'expositions programmées ou à l'occasion de salon sur le thème du livre. Occasionnellement je propose des conférences pour présenter cet art qui s'est développé en Europe occidentale du VIIe au XVIe siècle.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Arts graphiques

Calligraphie

Peinture