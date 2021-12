Laurent BLANK

Un savoir-faire reconnu dans le domaine du serrage : clés dynamométriques mécanique et électronique à déclenchement, outillage forgé, cliquets et accessoires, multiplicateurs de couple et de nombreuses solutions d'accessibilité.

Un ensemble de solutions pour contrôler et calibrer les clés/tournevis dynamométriques dans le respect des normes 6789:2003 et 2017 : couple-mètre d'atelier, couple-mètre d'atelier "zéro papier", banc de calibration manuel et automatique.

Une gamme de rangement personnalisée et sur-mesure (servante, trolley, valise), de tournevis, pinces, et autres outillage à main dont isolé 1000V, antidéflagrant Ex, et pour les travaux en hauteur.



Pour répondre aux solutions d'outillage interconnecté en phase avec les prérogatives de l'Industrie 4.0, Stahlwille déploie ses solutions sous le label DAPTIQ et propose dès ce jour une gamme de clés dynamométriques connectées, une station de lecture RFID pour la réalisation des inventaires de servantes en un temps record.



STAHLWILLE est synonyme de :

- La meilleure qualité conçue, forgée de manière traditionnelle et usinée exclusivement en Allemagne.

- Solutions consciencieusement développées qui répondent aux besoins individuels des clients et assurent la précision absolue et la qualité dans les domaines de la maintenance, de la réparation et de l'entretien (MRO).

- Propriétés novatrices et avantages permettant d'améliorer les processus de travail, de les sécuriser et de les rentabiliser.

- Matériaux d'excellente qualité transformés en outils de qualité d'une grande longévité, pour un retour sur investissement rapide.

- Accompagnement personnalisé du projet client de la définition à sa mise en œuvre opérationnelle.



Toujours la bonne solution. Standard? Ou personnalisée? C'est vous qui décidez!



Mes compétences :

Vente

Entrepreneur

Créativité

Marketing

Communication

Maintenance

Commercial