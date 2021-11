Laurent BOGDANOV

Issu du milieu aéronautique, jai eu un cursus atypique et exercé dans différents secteurs dactivités.



J'ai décidé de revenir à mes passions, un engin volant et la photo / vidéo.

Je suis équipé d'un Phantom 2 avec GoPro 4 et Nikon D850 (pour photos hors drone).

Je réalise des photos et vidéos aériennes pour des ventes immobilières, gratuites pour tous les clients (valeur 500 euros), qui signeraient un mandat de vente avec ImoConseil PACA, car c'est une de mes autres activités (conseiller en immobilier).

Mais ma préférence va plutôt sur des suivis de chantiers et grands travaux, projets architecturaux, plans de masse, prises de vues obliques, panoramas

Je suis à l'écoute de toute autre opportunité ou proposition en France ou à l'International.

Avec ma grande connaissance du milieu aéronautique ainsi que mes centaines d'heures de vol sur différentes machines, je suis susceptible d'apporter le côté technique supplémentaire, à votre attente et je suis bien entendu, agréé par la DGAC (Direction Générale de lAviation Civile).



Concernant mes autres activités, J'ai occupé, de 1998 à 2012, le poste de responsable dun bureau détude en risques immobiliers.



Ma curiosité pour la relation d'aide et les thérapies brèves m'a poussé à suivre une formation de Praticien en Hypnose Ericksonienne. Celle-ci m'a également permis d'étudier la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), méthode presque indispensable pour tout commercial.



Je suis également amateur d'art, peintre, dessinateur, photographe et musicien.

J'ai un site où je publie mes créations.

J'aime particulièrement "mélanger" la photo et le dessin.