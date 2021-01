Laurent BONNET

Une formation d'abord technique puis commerciale avec un complément marketing du point de vue de l'expérience professionnelle.

doté d'un bon sens relationnelle, d'analyse et autonome, je suis capable de m'adapter à une multitude de situations.

volontaire et déterminé quand je me suis fixé un objectif,je mettrais tout en oeuvre pour l'atteindre.

l'aspect international est un centre d'intérêt supplémentaire.

la détermination technique des solutions en prenant en compte les enjeux commerciaux par rapport aux client internes et externes représente une part importante de mon activité.

la réactivité et la pro-activité ne sont pas incompatibles mais plutôt complémentaires.Chacune de ces qualités restant au coeur de mes actions.



Mes compétences :

Manager

Organisation

Technique