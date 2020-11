Laurent COURCELLES

Pour exercer le métier de Manager, polyvalence, autonomie, optimisme et rigueur sont les clés du succès.



C’est grâce à ces qualités que je peux mener de front les tâches que l'on me confie tout au long de mon parcours. Dôté d’une grande aisance naturelle, sérieux et dynamique, ma volonté de m’impliquer dans mes missions professionnelles me permet d’être un élément productif d'une entreprise.

Issu d'une famille de commerçant, autodidacte, passé par la Grande distribution et le métier d'Agent Immobilier, occupant dernièrement un poste de Directeur Commercial, je vis plusieurs expériences aussi riches professionnellement qu'humainement.

Ma devise : Aime ta fonction, intéresse et responsabilise les personnes qui t'entourent, place les êtres humains au cœur de l'entreprise, alors là nous pouvons appeler ça : LA Réussite ! .....Et j'y crois !



Mes compétences :

Sérieux et esprit du travail en groupe

Encadrement de forces commerciales

Recrutements

Conscience professionnelle

Budgets

Gout du challenge