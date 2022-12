Laurent GATEL*

Conseil, coaching et formation en management de la qualité, management de projet ou de processus. Passionné par l'amélioration des organisations et leur transformation. Une grande expérience pour rester pragmatique dans des contextes très variés : (THALES, BNP Paribas, Terraillon, L'Air Liquide, France Express, PME, etc.).

ISO 9001, ISO 27001, DO178, CMMI, SCRUM, management des risques, ingénierie des processus, satisfaction clients (approches qualitatives et prospectives).

Contactez-moi ici ou lgatel(at)qualivia.fr ou 06 32 64 80 29

Parce que le succès de votre organisation dépend de :

• Vos équipes : les impliquer, les responsabiliser.

• Vos processus : les simplifier, les clarifier, supprimer les gaspillages.

• Vos outils : spécifier vos besoins.

Il vous faut une assistance pragmatique et des démarches qui s’appuient sur des référentiels reconnus :

• Management de projet : PMI, CMMI, SCRUM

• Management de la qualité : Lean, ISO 9001, approche processus, écoute client.



Mes compétences :

Qualité

CMMI

ISO9001

Management de projet

Conseil

CEM

Industrie

AMOA

Scrum master