Laurent GENTNER

Aprés plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la métrologie légale dont plus de 10 ans dans la qualité j'ai créé ma propre activité Qualité Métrologie & Services, pour amener aux entreprises une vision externe et indépendante de leur système mangement qualité, un gain de temps pour leurs équipes qualité et un conseil adapté à leurs activités.



CONSULTEZ MOI AFIN QUE NOUS DEVELOPPIONS ENSEMBLE UNE SOLUTION

DE QUALITE A VOS MESURES



- Audits (certification auditeur ICA)

- Supervisions (technique, documentaire, ...)

- Formations (qualité, règlementation,...)

- Conseils, accompagnement (certification initiale, amélioration,...)

- Assistance (surcroit d'activité, absence,gestion de vos étalonnages...)

- Solution d'intégration de vos instruments de mesure, de pesage et logiciels qualité ou métrologie.



VOUS POUVEZ ME CONTACTER AU 06 87 07 27 87 ou gentner.laurent@orange.fr



Mes compétences :

Audit qualité

Conseil