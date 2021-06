Laurent GIOVANNONI

Conseiller Sécurité Transport des Matières Dangereuses

qualification pour le transport par route, ADR, et pour les classes 2 et chimiques ( 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9).

Je vous propose mes services de conseiller, de formation pour votre personnel et d'expertise.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Conseil aux entreprises

Sécurité

Transport de marchandises

Communication

Qualité

Animation de formations

ADR

Santé au travail

Normes ISO

Sécurité au travail

Environnement

Développement durable