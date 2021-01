Passionné d'athlétisme et de préparation physique, j'assure différentes missions actuellement dans un club d'athlétisme affilié FFA :

Responsable Technique et Sportif de la formation des jeunes

Entraîneur du groupe Sprint Court et Long

Coordinateur de l'Athlé Santé Loisir

Responsable de l'organisation de L'EbroÏcienne (10 km qualificatif)



Mes compétences :

Course à pied

Athlétisme

Préparation Physique