Laurent HILAIRE

Dans son introduction, la norme ISO 9001 version 2015 déclare :



« L'adoption d'un système de management de la qualité relève d'une décision stratégique de l'entreprise qui peut l'aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à des initiatives permettant d'assurer sa pérennité »



« En mettant en oeuvre un système de management de la qualité fondé sur cette norme internationale, les avantages potentiels pour une entreprise sont les suivants:

- aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables

- accroissement permanent de la satisfaction du client

- opportunité d'enclencher des cycles d'amélioration continue (PDCA de Deming) »



Mes compétences :

Conseil

Formation

Accompagnement

Gestion de projet

Management du Système Qualité

Audit tierce partie IRCA