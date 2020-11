Laurent JUSTAMENTE

Conception / développement / analyse programmation PHP (TMA) sur différents framework MVC & CMS

Dernièrement, j'ai travaillé avec UBUNTU, Vagrant, Drupal6, PostGreSQL, Symfony2, ElasticSearch, Jira.

Mais aussi :



• Laravel5.2, Yii2, eZPublish, WordPress, Drupal, Joomla, Code igniter, un peu de SPIP

• Intégration HTML5, CSS3, jQuery, jQuery-UI, Ajax

• Notions très solides en accessibilité, programmation responsive

• Utilisation de divers moteurs de templates comme Smarty, Blade ou Twig

• Diverses librairies JS (étude des plus populaires)

• Réalisation de front-End, espace membre sécurisé. site marchant avec panier, devis & paiement en ligne

• Back-End. Backoffice d'administration

• Système d'Information, gestionnaire de prospects & clients, ERP

• Traitement et analyse des données : Moteur de recherche avancée, statistiques, reporting, historique, traçabilité, import et export de données

• Affichage des tableaux de données avec tri des colonnes et pagination dynamiques.

• Modérateur et rédacteur des forums de developpez.com depuis 2001

• Nombreuses et diverses réalisations comme MyChess, ESPMEM, DELPHP



Actuellement, je me forme sur l'utilisation de REACT pour la réalisation d'un jeu d'échecs...



Mes compétences :

PHP