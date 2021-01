Laurent LACROIX

FORMATEUR-CONSULTANT-ENSEIGNANT/Chercheur - membre permanent de l'IFRI



NOUVEAU : SECURISEZ vos approvisionnements en Matières Premières en contexte géopolitique instable

(doctorat en cours)



- Formation de 2 jours avec Alessandro GIRAUDO sur la gestion des risques liés aux :



Matières Premières*/Devises/Taux d'intérêt, avec mutualisation des profits à chaque étape -



CEO, cad. sup., traders, acheteurs, quel est votre degré de visibilité des marchés?



* aluminium,gaz, pétrole, charbon, argent, cuivre, coton, fer, nickel, zinc, étain, or, maïs, café, cacao, sucre, laine, bois, blé, terres rares





COACHING INDIVIDUEL



Faire la part entre :



- Ce que l’on ne veut plus faire

- Ce que l’on sait faire

- Ce que l’on peut faire



Afin d’accompagner les stagiaires dans la définition de leurs projets.







MANAGEMENT



- Manager avec performance

- Les outils du Manager

- Le Management situationnel

- Développer son leadership relationnel

- Formation de Formateur







TECHNIQUES DE VENTE



- Formation pratique des commerciaux BtoB et BtC

- Formation commerciale pour non-commerciaux

- Formation "Développement de Marchés et Renseignement économique"

- Formation « Prospecter et gagner de nouveaux clients »

- Formation « Se perfectionner à la négociation »

- Formation "Social Selling"









MARKETING STRATEGIQUE



- Déclinaison du modèle de M.PORTER sur mesure

- Analyse et Gestion des Risques

- Audit et Développement Commercial

- Développement du Chiffre d'Affaires

- Mise en place d'un PAC (Plan d'Action Commercial)

- Histoire des Routes Com./Commerce International

- Histoire du Commerce et de la Consommation



MARKETING SPECIALISE



- Déclinaison des 4/7 P sur mesure

- Formation « Superviser et animer en call center »

- Formation « Animer et développer son magasin »

- Management en Call Center

- Réussir son accueil Téléphonique et Physique





HISTOIRE DU CCE INTERNATIONAL/ROUTES COMMERCIALES



- Sensibiliser étudiants et entreprises aux règles économiques les plus élémentaires : tirer profit des leçons cycliques du passé pour mieux anticiper l'avenir et redéfinir une vision stratégique claire grâce à une culture de Business/Competitive Intelligence à l'anglo-saxonne.



- Etudier le cas Vénitien, le cas Egyptien ou le cas Chinois pour mieux comprendre les clés de la supply chain moderne,les causes du déclin d'un empire ou d'une entreprise, les dangers d'un repli identitaire en cas de mondialisation











DEVELOPPEMENT PERSONNEL



- Prise de parole en public

- Formation gestion du temps

- Formation gestion des conflits

- Formation gestion du stress







PROFIL



Quelques exemples d’interventions récentes France / étranger



SAGEM (France) – Formation commerciale des animateurs (français)

LEGRAND (Dubaï) – Formation pratique des commerciaux (anglais)

TARKETT (Luxembourg) – Formation commerciale pour non-commerciaux (anglais)







LA CONNAISSANCE DE NOMBREUX SECTEUR D'ACTIVITE





Le FIGARO

MOTOROLA

SAGEM

DEMOS

ESCE (responsable de la coordination en VENTE)

ICADE

Tarkett

RIVERCHELLES

Chambre de commerce Franco-Allemande…







17 ANS D'EXPERIENCE COMMERCIALE/MARKETING



15 années de fonction commerciale en tant qu’Ingénieur d’Affaires dans les secteurs Télécoms/Internet/SSII (Uunet…), E-news, Industrie, transport

Manager marketing et commercial (Factiva/REUTERS – H2A, PARC ASTERIX)



Connaissance commerciale :

- secteur public

- secteur banque/finance/assurance







DOUBLE FORMATION COMMERCIALE/MARKETING



BTS Commerce International Anglais/Allemand : courant Arabe/Espagnol/Créole : notions

DESS Marketing/Vente ( CNAM)

DOCTORAT en sciences de gestion/économie et marchés internationaux (en cours)

Formation de Formateur

Ex-auditeur à l'IHEDN cycle "Intelligence Economique"







UNE MAIN DE FER DANS UN GANT DE VELOURS...



Karaté (noire 2ème dan)

Photo

Chant



Livres

(Les routes commerciales)

(Formation pratique aux techn. de vente)



