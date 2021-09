Laurent LAURENT MARINÉ

Mon projet est d'impulser l'activité commerciale France et internationale d'une société active dans le B to B, sur des cycles de vente complexes pour des clients publics et privés.



Je structure cette croissance grâce à mes compétences clés :



* Stratégie de développement vers de nouveaux marchés géographiques et sectoriels

* Business développement de contrats de biens d'équipements/consommables et service

* Partenariats (intégration OEM, distribution, grands comptes, prescription)

* Management d'équipes multiculturelles et décentralisées



Mes compétences :

Développement international

Export

International

Distribution

Collectivités locales

Services

Direction commerciale

Industrie

Business développement

B to B

Joint Venture

P&L management

Management

génération de leads

Marketing direct

Marketing opérationnel

Aménagement urbain

Biens d'équipements

Négociation contrats

Optimisation des coûts

Gestion de contrats

Conduite du changement

Partenariats stratégiques

Direction commerciale internationale

Management de distributeurs

Marchés émergents