Un parcours jalonné de plus de 27 ans d'expériences substantielles et positives.



Celui-ci me donne à changer d'orientation.

Actuellement en recherche active, je suis constamment en veille et à votre écoute.



A l'aise avec les situations de développement, je m'immerge rapidement dans un contexte, comprends les besoins et oriente les actions vers la cible. La dimension humaine et stratégique est motivante et gratifiante.



Titré formateur Professionnel d'Adultes entre 2010 et 2015. J'ai conduit des sessions de formation pour Orange, SFR et Apple, pour le C.Q.P "Conseillère de produits Dermo-cosmétiques pharmaceutiques", des groupes B.T.S M.U.C, N.R.C et A.G.



En 2015 je reprends mes activités de terrain. Une incartade dans le milieu de l'artisanat chez un piscinier, durant deux ans pour effectuer une mission de développement commercial, restructurer les actions commerciales, former un jeune apprenants en formation MUC, élargir la communication, ouvrir des nouveaux marchés. mission accomplie.



En juillet 2017, je rejoins Bricomarché AURAY. Ma mission: remettre à flot une entité en difficulté, réorganiser les activités, restructurer l'univers, gérer, animer l'équipe, et développer les performances. Construire une relation de confiance avec les leads et les clients restants, notamment en assurant un service après vente irréprochable pour l'ensemble de la demande de Bricomarché et des nouveaux magasins GSB, GSB, GSA partenaires.



Une devise: " je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste et croire que j'ai toujours raison"



Respectueusement,



Laurent Lebellois.



Mes compétences :

Gérer

Manager

Former

Accompagner

Vendre

Communiquer

Negocier