Laurent MALOT

Chargé d’affaires ayant une solide expérience dans la réalisation d’installations électriques



De l’élaboration de cahiers des charges jusqu’à la réalisation et la mise en service

 Maîtrisant le travail en équipe, la coordination et l’encadrement de projets en courant fort,

 Ayant une réelle aisance en communication,

 Maîtrisant la rigueur du suivi financier, le respect des délais,

 Ayant à cœur d’obtenir la satisfaction et la confiance des clients afin de pérenniser les relations,

.



Mes compétences :

Chiffrage appels d'offres

Management de projets

Management d'équipes

Élaboration de cahiers des charges et de dossiers