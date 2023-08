Laurent MARCHELLI

Autodidacte en informatique depuis 1982, j'ai eu la chance de pouvoir faire de ma passion, mon métier dès 1990. Mon parcours, m'a permis de travailler sur les nouvelles technologies dès leur expansion sur le marché et parfois même avant. (Ordinateur personnel depuis 1982 ; Windows depuis 1990 ; le web, l'eCommerce & l'architecture N-Tiers depuis 1998 ; la Voip & la téléphonie sous Windows Mobile & les terminaux embarqués depuis 2001).



Les années d'expériences en réalisation de logiciels me permettent de mieux appréhender les problèmes que peuvent rencontrer les membres de mon équipe, de les anticiper et de proposer des solutions pour qu'ensemble nous puissions être à "Time to Market".



Résolument à leur disposition pour satisfaire les besoins du client, j'adhère pleinement à l'approche Agile qui positionne le chef de projet (Scrum Master) comme le lubrifiant qui permet à l'équipe d'obtenir ses meilleures performances.



Forcement en veille permanente pour pouvoir contribuer aux réflexions techniques et permettre par ce leadership l'adhésion spontanée au projet.



Mes compétences :

