Laurent MARSY

Cadre commercial avec 20 ans d'expérience dans l'industrie chimique (producteurs et distributeurs).

Forte capacité à suivre la direction stratégique et à en réaliser la mise en œuvre.

Capacité à atteindre des objectifs, axés sur des résultats et une organisation productive dans un environnement de matières premières en évolution rapide.

Création de valeur axée sur l'optimisation, la gestion et le développement d'un porte-feuille client.

Faculté d'intégration au sein d'un groupe international



Mes compétences :

Commercial

Chimie

Management commercial

Gestion des stocks