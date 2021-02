Laurent MAYEUR

Commercial de formation, je compte une très grande expérience dans la vente terrain auprès des professionnels. Jai démarré ma carrière auprès dun réseau de commerce de proximité (buralistes) puis me suis orienté vers la santé animale : suivi de cabinets et cliniques vétérinaires sur un secteur vaste de plus de 9 départements (+ Belgique et Luxembourg).

Mon professionnalisme, mon sens de ladaptation et mon excellent relationnel sauront convaincre les différents interlocuteurs que je rencontrerai sur le terrain (clients et prospects). Autonome, rigoureux, être à l'écoute de mes clients, de mes collaborateurs et avoir une forte orientation « résultat » sont les gages de ma réussite. Je suis une personne fiable, fidèle, au service de mes clients et de mon entreprise.