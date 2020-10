Laurent MOREAU

J'ai commencé le piano à l'âge de 8 ans, en classique puis en moderne, j'ai eu comme professeurs essentiellement Christine Roche, pianiste soliste du Grand Orchestre de Bordeaux dans les années 1975, puis Marco Zucchiati, ancien pianiste de Gérard Lenorman, et qui m'a initié à des choses plus modernes.

Professeur de piano à domicile notamment pour fasiladom depuis 2009, (classique, rock, variétés ) je suis aussi professeur de guitare pour débutants et niveaux moyens, en rock variétés, mais j'aborde aussi le classique,.... de manière assez ludique si possible . professeur de chant pop rock en accompagnement guitare ou piano essentiellement j'ai aussi une expérience à ce niveau en tant que chanteur d'orchestre . J'ai eu la chance de travailler notamment avec des musiciens tels que le dernier batteur de joe dassin, un pianiste de daniel guichard et un bassiste de frédéric françois. Et je suis aussi professeur dharmonica , diatonique essentiellement .

Je crée des arrangements musicaux pour mes élèves , mais aussi pour moi sur la chaîne YouTube Laurent M piano



Mes compétences :

Piano

Musique

guitare

Solfege

Pedagogue

Chant variété/pop rock