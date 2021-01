Laurent NOEL

Chargé de mission risque au sein de la technopole de Bourges Plus, je suis amené à créer une véritable filière risque sur l'agglomération berruyère tout en proposant des solutions aux jeunes entreprises pour les aider à s'installer ou à se développer (pépinière d'entreprise et prochainement hôtel d'entreprise).

Cette mise en réseau entre les centres de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises permettra d'ancrer sur notre territoire l'expertise du risque, déjà unanimement reconnue depuis des années.

En parallèle, des rendez-vous thématiques seront organisés (Jeudis de la technopole, Envirorisk,...) afin de faire partager au plus grand nombre les domaines d'expertises et de recherche mis en valeur par la filière, avec une ouverture sur l'extérieur en plus.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande, vous travaillez dans le domaine du risque, nous pouvons vous soutenir!!



Mes compétences :

Gestion du risque

Gestion des connaissances

Innovation