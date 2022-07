Laurent RICHARD

Bonjour,



J'accompagne et conseille les entreprises privées (PME et entreprises de taille intermédiaire, grands groupes) dans dans le déploiement de leur plan de formation



Mes domaines d'intervention:



- Formations Paie

- Formations Social

- Formations RH

- Formations Management





Je suis joignable au 06 44 85 46 30 pour échanger librement sur ces thèmes.



Mes compétences :

VENTE B to B

Management

Conseil

Formation Professionnelle Continue

Commercial