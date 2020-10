Laurent SAMSOEN

Cadre dirigeant du secteur Banque et Assurances, retail & corporate, j'ai vingt huit ans dexpérience, dans les métiers liés au développement commercial BtoB et BtoC et au pilotage de réseaux d'agences.

Jai accompli ce parcours dans des univers ayant nécessité de porter d'importants projets de transformation et/ou de réorganisation.



Manager expérimenté, orienté résultats durables, je sais structurer et fédérer les équipes autour d'un projet commun. Passionné par les enjeux de développement de business, je suis reconnu pour savoir conjuguer vision stratégique et pragmatisme. Jai une approche systémique de l'entreprise, je suis créatif et axé solution.



Je suis convaincu qu'être à l'écoute, donner du sens et être cohérent dans la mise en oeuvre sont les éléments essentiels permettant de rendre nos équipes confiantes, agiles et donc performantes.