Laurent SAULNIER

Ma première expérience en 2005 sur Peoplesoft a évoluée en expertise de plus de six années sur cet ERP.

J'ai acquis, autour de Peoplesoft, différentes compétences dans différentes entreprises, d’envergure internationale dans les secteurs des télécommunications, services bancaires, des assurances et dans le secteur publique.

Consultant sur des missions de dimensionnement, de mise en place et et d'exploitation.

Chef de projet lors d’implémentation et d’upgrade PeopleSoft.

Chef de projet lors de la virtualisation d’infrastructures, de déménagement de datacenters



Mes compétences :

Administrateur peoplesoft

Administrateur de bases de données

Chef de projets informatique