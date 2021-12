Laurent SUCHET

Responsable régional HSE au sein du Groupe Berto pour les régions Nord et Ouest depuis mai 2016, j’ai à cœur de continuer à enrichir mes connaissances tout en restant dans le milieu du transport.

Mon expérience en transport / logistique additionnée aux compétences acquises en HSE m’ont permis d’évoluer dans différents Groupes.

Homme de terrain autodidacte, dynamique et rigoureux. J’ai eu à relever des challenges et m’investir dans la recherche de solutions innovantes tout en développant mon sens de la culture du résultat. Force de proposition et curieux, j’aime travailler en équipe et comparer les idées. La pratique du management fonctionnel et de l’itinérance font partie de mon quotidien. Je m’y sens à l’aise.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Rigueur

Organisation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Food Safety

Environmental & Occupational Health > HSE

Cross-docking