Laurent TREMILLON

Ancien collaborateur darchitectes, 10 ans en qualité de chef dEntreprise. Cadre de près de 30 ans dexpérience dans le bâtiment en management et en production.

Après une épreuve de vie (don dun rein) jai dû quitter mon dernier emploi et je souhaiterai retrouver mon nouvel épanouissement professionnel. Vous aider à développer votre entreprise et vous accompagner dans ses complexités. Je saurai être lun de vos meilleurs collaborateurs, tel est mon souhait.



Gestion dentreprise et de centres de profit

Management, organisation et coordination de services (60 pers sur 7 services sur 7 agences)

Analyse du carnet de commande, suivi des performances, contrôle et analyse des résultats

( CA 15m€ - 2000 clients/an 60 produits )

Définition des objectifs et des besoins en investissements

Analyse, création et optimisation des procédures, process, flux de production et & cahier des méthodes

Analyse des couts, optimisation des achats, amélioration des marges

Organisation et coordination de production technique : métrés, plannings, qualité, règles dhygiène et sécurité

Préparation des chantiers, logistique

Dossiers dappel doffre, étude de faisabilité technique, conception et développement de produits, BE

Vente de projet technique de luxe à plus de 400k€

Vente et suivi commercial sur agence BtoC