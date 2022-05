Graphiste freelance basée à Nantes • 6 années d’expérience

Création graphique d'identité visuelle, d’univers graphique, de packaging et d’édition.



Mon objectif principal est d’assurer le succès de mes clients grâce à un travail de qualité, je prends à coeur chaque projet, livre le meilleur et suis attentive à chaque détail. Je mets tout en oeuvre pour valoriser, donner de la visibilité et retranscrire vos valeurs en créant un univers graphique unique qui vous ressemble.



PORTFOLIO :

Lauriane-celton.fr



Mes compétences :

Suite adobe

Illustratrice

Création graphique

WebDesign

Création

Graphiste

Indesign

Graphisme

Infographiste

Conception

Illustration

Publicité

packaging

Design textile