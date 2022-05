Lauriane CHAIZE

Titulaire d’un titre professionnel d’assistante de direction, je suis vivement intéressée par un poste d’Assistante de Direction.



Au travers de mon parcours « atypique », de par mes fonctions polyvalentes, j’ai pu acquérir des compétences qui vont de l’assistance de gestion au développement des activités. En effet, une expérience de 4 ans en tant que responsable d’atelier de production puis d’assistante qualité m’ont permis de développer des compétences en conception et actualisation de tableaux, organisation de réunion, rédaction de comptes rendus, recherche et exploitation de document, formation du personnel, mise en œuvre et suivi de plan d’action qualité, gestion et suivi de commandes, de stocks, impression de documents techniques, mise en place d’audit interne,…

Cette capacité d’appréhender la gestion globale d’une entreprise est un atout important pour appréhender au mieux les activités d’assistanat.



Dynamique, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées et sais prendre des initiatives à bon escient.

Je souhaite exprimer et mettre à profit ce savoir-faire au sein d’une entreprise susceptible de donner un sens à mes projets et engagements professionnels.



Mes compétences :

Conseil

Mailchimp

Microsoft Excel

Microsoft Word

Prise de parole

Vente

Management

Communication

Sage

Paint

Microsoft PowerPoint

Gestion de la relation client

Formation