Lauriane COEUR

Après une première expérience en évènementiel qui a touché à sa fin pour cause de crise et un tour du monde plus tard, il est temps de poser mes bagages et de reprendre pied dans ce merveilleux monde que l'on nomme travail ! Mais pour continuer le voyage au quotidien, quoi de mieux que la création d'évènement. Faire voyager les gens dans un univers d'inédits et de surprises pour retrouver un peu d'évasion dans la routine et faire de ces moments de véritables souvenirs. Feuilleter l'album de son évènement comme celui d'un album de vacances et en sourire. Voilà le but de l'évènementiel ! Faire rêver… une heure, un jour, une semaine,... De la présentation de projet conçu comme le concert de la star du moment au séminaire d’entreprise vécu comme une préparation à la prochaine coupe du monde par ces participants, c’est là tout l’intérêt de la création d’évènement.



Certaines habitudes et réflexes, comme grands nombres de capacités acquises ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ainsi malgré une coupure dans ma vie active dans le secteur de l’évènementiel, je pense avoir conservé les principales qualités qui sont les miennes et m’ont fait découvrir ce métier et l’aimer. Forte d’expériences nouvelles et variées acquises durant ce temps, enrichies elle-même de par mes nombreux voyages à travers le monde me voilà, en plus, atteint par la maturité nécessaire à la création d’un vrai projet de vie pour demain. Et mon souhait d’évoluer dans l’évènementiel en fait partie.



Je peux évoluer dans le domaine du spectacle (concerts,tournées, résidences,...) aussi bien que dans l’évènementiel d’entreprises (séminaires, soirées de lancement,...) ou privés (mariage, anniversaire)



La créativité, le dynamisme, l’organisation et ma facilité d’adaptation font que je me retrouve parfaitement dans cesmétiers et que j’y suis à l’aise.





Ci-dessous un aperçu de mes compétences développer aux fils de mes expériences professionnelles :



Assistanat



Réception/transmission des communications téléphoniques

Réception/traitement courrier

Travaux administratifs de 1er niveau

Création et suivi de budget, facturation



Accueil



Accueil physique des visiteurs ou des clients

Responsable billetterie (encaissement)

Contrôle des conditions d'accès

Placement des clients, usagers, visiteurs, spectateurs



Logistique



Gestion de l’hébergement et des transports



Encadrement



Encadrement d'une équipe



Communication



Rédaction et diffusion des communiqués de presse

Mise en place de partenariats médias et collectivités

Création de visuels (flyers, pages de pub, encarts)



Langues



Anglais (niveau scolaire universitaire)

Notions d'Espagnol



Informatique



Pack Office, Photoshop, Internet, notion de Dreamweaver



Mes compétences :

Assistante de production

Communication

Evénementiel

Gestion de projet

Production

Spectacle