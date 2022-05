Lauriane CURCI

Récemment diplômée d'un Master in Management à l'Ecole Supérieure de commerce de Toulouse, spécialisation Marketing Business to Consumer, je bénéficie aujourd'hui de 2 ans d'expérience dans le marketing stratégique et opérationnel dont 1 an et demi dans l'industrie agroalimentaire, chez Distriborg et Danone Waters, et 4 mois dans le domaine du sport, chez NGF Golf.



Ambitieuse, autonome, force de proposition orientée résultats et travail d'équipe.



Je suis aujourd'hui en poste en tant que Chef de Produits (Portefeuille Rhums & Destination Cocktails) au sein de l'entreprise Bardinet (groupe La Martiniquaise).



N'hésitez pas à me contacter pour un complément d'information ! A très bientôt !



Mes compétences :

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Gestion budgétaire

Business development

Brand Marketing

Google analytics

Marketing stratégique

Adobe Photoshop

International business development

Adobe InDesign

Stratégie de communication

Adobe Illustrator

Wordpress

Packaging