Lauriane GELÉ

-Ambitieuse et compétitrice

-Motivée et dynamique

-Excellent sens du contact

-patiente, à l'écoute, et passionnée



+3 ans dans le milieu du social, développement de la faculté d'écoute, faculté d'adaptation et patience.

+ 4 ans dans les milieu des cosmétiques et du luxe. Développement du contact clientèle, réalisation de techniques esthétiques, optimisation des objectifs de ventes, gestion des stocks, formation des marques de luxe et amélioration du dynamisme commercial des équipes.



Formations particulières: Decléor, Carita, Shiseido, Chanel, Lolita Limpicka



Mobile dans toute la France, détentrice du permis de conduire B + d'une voiture.





Mes compétences :

Réalisation de techniques esthétiques

Réalisation d'objectifs de vente

Gestion des stocks

Accompagnement client

Motivation de l'équipe commerciale

Animation commerciale

Dynamisme commercial

Conseil clientèle