Bonjour à vous,



Je suis ravie que mon parcours professionnel vous ai interpellé.



Force de 5 années d’expérience professionnelle, grâce à mon cursus en alternance, j’ai pu renforcer et étendre mes connaissances dans les techniques de commercialisation. Dans mes précédents emplois et dans mon travail actuel, j’ai pu me spécialiser dans les domaines du marketing opérationnel, du marketing stratégique et de la vente.



A la recherche de challenges professionnels, je suis à l'écoute d'opportunités. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Meilleures salutations,

Lauriane JAEGLI



Mes compétences :

E-Commerce

Communication commerciale

Vente

Marketing

Internet

Tourisme

GRC

Négociation

Promotion des ventes