Lauriane JOUETTE

Issue d'une formation d'ingénieur, et actuellement en cours de reconversion professionnelle en développement informatique et web, je suis actuellement en stage de webmaster dans une start up. Je travaille à la conception d'un site internet.

Compétences:

• Programmation. Langages: C++, HTML, JAVA, Javascript.

• Maîtrise du logiciel dreamweaver CS.

• PHP et MySQL.

• Maîtrise du pack office et d’Autocad.

• Maîtrise de la gestion de projet.

• Capacité de rédaction et de synthèse.



