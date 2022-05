Lauriane MERLINI

Etudiante en communication, je recherche actuellement un stage de 6 mois minimum à partir de fin janvier 2017.



Au cours de mes divers expériences professionnelles et personnelles j'ai développer divers compétences que je suis à même de vous proposer :



- organisation d'événements

- community management

- maitrise du pack office

- anglais

- esprit d'analyse et de synthèse

- rigueur et sens de l'organisation



N'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante : laurianemerlini@hotmail.fr



Mes compétences :

Vente

Relations Publiques

Relations Presse

Logiciel CRM

Community management

PAO

Analyse

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gestion événementielle

Synthèse rédactionnelle

Rédaction de contenus