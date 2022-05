Titulaire du titre de secrétaire comptable et forte d'une expérience de 5 mois en cabinet d'expertise comptable. Je suis vivement intéréssée par les métiers administratifs et comptables.





Mes compétences :

Microsoft Word 2010 et 2013

Microsoft Excel 2003, 2010 et 2013

Ciel Compta - Coala

Ciel Gestion commerciale, Ciel Paye

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Coala

Ciel Compta