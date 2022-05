Lauriane SCELLIER

Créative, rigoureuse, l'esprit ouvert, je suis douée dans diverses pratiques artistiques et souhaiterais travailler dans le domaine culturel, idéalement sur un poste de médiatrice culturelle. Ayant une formation et une expérience professionnelle dans le secteur du tourisme, j'ai appris diverses techniques touristiques et acquis des compétences en communication, organisation et encadrements d'évènements. Mon adaptabilité ne demande qu'à faire ses preuves et mon envie de m'épanouir dans un milieu culturel ne cesse de grandir.



Mes compétences :

Ecoute autrui avec patience

Pack office et recherche internet

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Anglais