Lauriane TALICHET

Designer graphique et illustratrice indépendante, je réalise : des logos, des chartes graphiques, des plaquettes, des affiches, des flyers, des illustrations, des pages web…



Je développe pour chaque projet des réalisations et univers graphiques sur mesure.

Passionnée par la création, j’aime associer infographie et savoir-faire manuel (sérigraphie, tampon, peinture…).



N’hésitez pas à me contacter et à me faire part de votre projet, je pourrais ainsi établir un devis.



Mes compétences :

HTML CSS

Adobe Creative Suite

Illustration

Web design

Sérigraphie

Graphisme print