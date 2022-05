Madame, Monsieur,



Je recherche activement à pourvoir un poste en tant qu'assistante juridique à plein temps à partir de Février 2018.



Je suis actuellement en deuxième année de DUT Carrières Juridiques à Lyon 3 et ce poste me permettrait d'acquérir de l'expérience dans le domaine juridique.



Je suis très motivée malgré mon peu d'expérience dans le domaine. J'ai effectué un stage d'une durée de deux mois en tant qu'assistante juridique dans un cabinet d'avocats sur Lyon.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon curriculum vitae (à télécharger ci-dessous), mon profil Linkedin, de me contacter par mail ou par téléphone.



Je suis joignable et disponible.



lauriane.tretsch@outlook.fr

06.04.53.92.01



En restant à votre entière disposition pour toute question et pour un éventuel entretien, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Lauriane TRETSCH



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur

Organisation

Secourisme

Pack office