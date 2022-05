Lauriane TROSSAT

Il est essentiel que les sociétés protègent leurs biens et les personnes présentent contre les risques rencontrés et qu'elles réduisent l'impact de leurs exploitations sur l'environnement.



Mon intérêt face à de tels objectifs m'a décidé à me réorienter professionnellement et ainsi passer certaines formations:

- le contrat de qualification professionnel APS,

- le SST

- le SSIAP 1 et le SSIAP 3,

- le PR1 CC,

- la licence professionnelle Management de la Sécurité et Gestion des Risques.



Aujourd'hui employée chez Areva NC comme agent de sécurité et de Protection Physique au sein du service de la Protection des Matières Nucléaires, je souhaite mettre un nouvel élan à ma carrière. Je suis donc à l'écoute d'opportunités qui me permettront de mettre au service de mon employeur mes connaissances, notamment dans dans l'analyse et l'évaluation des risques de son établissement. Cela me permettrait également d'améliorer mes compétences dans le domaine de la santé - sécurité au travail, de l'environnement et de la sécurité incendie.



Les différents postes que j’ai occupés m’ont amené à être polyvalente, ainsi qu’à avoir le sens de l’organisation, des responsabilités, des priorités et des résultats. Persévérante et rigoureuse, j’ai aussi une bonne qualité relationnelle et l’esprit d’équipe.



Mes compétences :

Internet, pack Office, Microsoft, Macintosh (notio

Evaluation et gestion des riques, audits, document

Respect des règles de qualité, d'hygiène, de sécur

Marchés publics

Microsoft Office

Prévention des risques

Risques psychosociaux

Management des risques

Indicateurs de tableau de brod

Protection incendie

Protection des biens et des personnes

Amélioration continue

Gestion du risque

Analyse des causes

Audit

Réglementation ICPE

Sécurité