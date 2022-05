Lauriane VLAMINCK

Diplômée d’un Bac+5 Gestion des Ressources Humaines (2011), j’ai exercé la fonction de Chargée de Recrutement et de Chargée Ressources Humaines dans le secteur informatique. Je travaille aujourd’hui en tant que Coordinatrice Formation au Crédit Agricole, où je participe à la mise en œuvre des plans de formation de 4 entités rassemblant 6 000 salariés.

J’ai eu la chance d’effectuer plusieurs séjours à l’étranger, dont 12 mois aux Etats-Unis. Depuis, je parle et écris l’anglais couramment, possède des notions d’allemand et aime évoluer dans des contextes multiculturels.



Mes compétences :

Droit social

SIRH

Gestion des ressources humaines

Recrutement